ಶೃಂಗೇರಿ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲದ ಔಷಧ ವಿತರಣೆ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಲೆನಾಡು ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅನೂಪ್ ಸಂಜೋಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಔಷಧಿ ಮಾರಾಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಸತೀಶ್ ಭಟ್, ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಅಭಿರಾಮ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅಭಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ತನಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೆರಯಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-126-921315892