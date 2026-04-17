ಮಲ್ಲಂದೂರು ಸೇಂಟ್‌ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಆಲ್ದೂರು: 1961ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 1971ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ 55ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಚರ್ಚ್ ಪಾಲಕ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಗೊಂಡ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಕಪ್ಪುಚಿನ್ ಸಭೆಯ ಫಾ. ಪೌಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ವಿಶೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕ್ರಿಸ್ತ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರು ಅನಿಲ್ ಪಾಯಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 25 ಮಂದಿ ಗುರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಗರ, ಅರ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿ, ಬೈಗೂರು, ಕೆರೆಮಕ್ಕಿ, ಶಿರವಾಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>