ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ: ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಿಂದ ವಜ್ರದ ಹರಳಿನಂತೆ ಸುರಿಯುವ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಜಲಪಾತದಿಂದ ನೀರು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜಲಧಾರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಜ್ರದ ಹರಳಿನಂತೆ ಸುರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಇವೆ. ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಇದೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿದು ಹೋದರೆ ಜಲಪಾತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿಯಲು ಸುರಕ್ಷತೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಚಲನ–ವಲನ ಗಮನಿಸಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳದ ಬಾಲಕಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷ ಕರು, ಪೊಲೀಸರು, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಾತಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಳಿದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈಗ ಹುಡುಕಾಟ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ, ದೇವೀರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗಿನ ಇಳಿಜಾರು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ, ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ತಪ್ಪಲು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುವೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರು ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೇರೆಡೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಲಪಾತ ದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಾಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮುಂದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-126-1107182455</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>