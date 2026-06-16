ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವೇ ಸಾಧನೆಯ ಸೂತ್ರ: ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವೇ ಸಾಧನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದುಕಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ಕದ್ರಿಮಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ–ಕಲಿಕೆಗೆ ಸವಾಲು: ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ’ ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭಯ, ಅಸೂಯೆ, ಕೀಳರಿಮೆ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕ್ಷೋಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ವಿಶ್ವದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇವ್ಯಾಯಾಮ, ಶ್ರಮ, ಅಧ್ಯಯನ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಯೋಗದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದೃಢ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗಾಗಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇಹವನ್ನು ರೋಗಗಳ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರೆವು, ಆಲಸ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಪರೀಕ್ಷಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-126-980724542</p>