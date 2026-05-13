ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಇಂದು

<p>ಆಲ್ದೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಲ್ದೂರು, ಆಣೂರು, ಕೂದುವಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ, ಬೈಗೂರು, ವಸ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಕಲ್, ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗೂರು, ಶಿರವಾಸೆ, ಬಿದರೆ, ಬಸರವಳ್ಳಿ, ದೇವದಾನ, ಕಡವಂತಿ ಮತ್ತು ಹುಯಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು–ಬೆಳೆಗಾರರು–ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-126-1999699291</p>