ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ: ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹೈರಾಣ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಹೈರಾಣು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಪ್ರಮುಖರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜಾಗ ಹುಡುಕುವುದು ಸವಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ವೃತ್ತದ ತನಕ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಹಗಲು ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರು, ಜೀಪು, ಆಟೊರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಐ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ ದಾಟಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಭಜಕ ಹತ್ತಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಕ ಇಲ್ಲ, ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಬಿಟ್ಟು ದಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ವಾಹನಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುವ ತಾಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಬರುವ ಜನ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-126-1969856226</p>