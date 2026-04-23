‘ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿಸಲು ಕ್ರಮ’

ಅಜ್ಜಂಪುರ: 'ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧೀನದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹಾಸನ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋನಾಲ್ ಗೌಡ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ನೀಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎಲ್. ಧರ್ಮೇಗೌಡ್ರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೀರೂರು ಶಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಹಾಸನ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರೇಶ್, ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಥ್, ಭರತ್, ಯದುರಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಸತೀಶ್, ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾಗರಾಜ್, ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಷಡಕ್ಷರಿ, ಸದಾನಂದ್, ಕಾಟಿಗನರೆ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕವಿತಾ ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ, ಮಮತಾ, ಲತಾ, ಸವಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>