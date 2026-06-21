ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಯಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದು ಪೋಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ 11 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೇಗಲಪೇಟೆಯ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಸುಂಡೇಕೆರೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ದಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿತ್ತಲೆಗಂಡಿಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪೈಪ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಡೆ ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರು ಹರಿದು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವ ತಾಣಗಳನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಿಬೀದಿ, ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಛತ್ರ ಮೈದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪದೇ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೊಳವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರುಗಂಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ನೀರುಗಂಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಕಿತ್ತಲೆಗಂಡಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರು ತರಲು ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದೆ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಐದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-126-1389319612</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>