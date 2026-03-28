ಬಿಸಿಲ ಝಳ: ಕುಸಿದ ಅಂತರ್ಜಲ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯ ತೊಡಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬರಿದಾದ ಕಾರಣ 18ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯೇ ಸವಾಲಾಗತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತತ್ಕೊಳ, ಲೋಕವಳ್ಳಿ, ಹಂಡಗುಳಿ ನವಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಕೆರೆ, ಕಲ್ಲಕ್ಕಿ, ದೋಣಗೋಡು, ಜೋಗಿಮನೆ, ಕಾರ್ಲಗದ್ದೆ, ಅಣಜೂರು, ಕಬ್ಬಿನಗದ್ದೆ, ತುದಿಯಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಜೆಜೆಎಂ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿರುವುದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿದೆ. ಜೆಜೆಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕದೇ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವುದು, ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರಂತೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನೀರಿಗೆ ಹಪಹಪಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಛಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-126-563727137</p>