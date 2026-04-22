ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ: ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್–ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಂತಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಮರಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತನಕದ 26 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ₹400 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ 3ಡಿ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಲಿರುವ ಜಾಗ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ರೈತರ ವಿವರವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದು, 3,142 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕಾಗ ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯು ತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ ಉಳಿದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ದ್ವಿಪಥ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಜಾಗ ಅಗಲ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 67 ಮೋರಿಗಳು, ಎರಡು ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಗಲಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 15 ಕಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದ್ದು, 25 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೂಡ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಪನಿಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಜಾಗವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಮರಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>