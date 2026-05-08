ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಸಲ್ಲದು: ಮೋಟಮ್ಮ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗುವವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೋಟಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸುಶಾಂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸತಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಜೋಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಾಹವೆಂಬುದು ವಧುವರರಿಗೆ ಸಾಲದ ಶೂಲವಾಗಬಾರದು ಎಂದು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಧುವರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಡಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾಲಮಾಡಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೋಷಕರೂ ಒಪ್ಪಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಧುವರರ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದರೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹೊಸ್ಕೆರೆ ರಮೇಶ್, ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಬಿ.ಇ. ಕೆ.ಎಲ್.ಸಾಗರ್, ಬಿ.ಎಂ.ಶಂಕರ್, ಎಚ್.ಟಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸುರೇಂದ್ರ ಉಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ, ಸುಧೀರ್ ಚಕ್ರಮಣಿ, ದೇವರಾಜ್ಸಬ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಹೆಡದಾಳ್, ಲೋಕೇಶ್ ಮಾವಿನಗುಣಿ, ರವಿಹೆಸ್ಗಲ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದಾರದಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಶಂಕರ್, ಸಿ.ಬಿ.ಶಂಕರ್, ಕುನ್ನಳ್ಳಿರವಿ, ಕೋಮರಾಜ್, ಗಣೇಶ್ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>