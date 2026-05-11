ಕಡೂರು: ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ

ಕಡೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2010ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಪಡೆದ ರೈತರ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂದು ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೇ 23ರಂದು ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ರೈತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

2010ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ತಾನು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯು ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಹ ರೈತರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಏನಾಗುವುದೋ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮತ್ತು ರೈತಪರ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ರೈತರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರೈತರ ಮೊರೆ ಆಲಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಯ ರದ್ದತಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1964ರ ಅಡಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯು 108ಕೆ/1966 ಅಡಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರದ್ದು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೂ ಆಶಾಕಿರಣ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟದ ಸಭೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ತಂಡವೂ ಬರಲಿದ್ದು, ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ವಕಾಲತ್ತು ಹಾಕಿಸಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ತರಬೇಕು. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡೂರು ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದು, ವಕೀಲರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮಾನಮನಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯೇ ಭರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಮುಖಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೂರು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಳ್ಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೂ ವೇದ