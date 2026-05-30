₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

<p>ಕಳಸ: ಸಂಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಗಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮುಳ್ಳೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಳಕೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುದುರೆಮುಖ ಗಿರಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಏರ್ಪಡಲೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶ್ರೇಣಿಕ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವೀರೇಂದ್ರ, ಸುಜಿತ್, ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ, ಸತೀಶ್, ಸಂಶುದ್ದೀನ್, ಶುಕೂರ್, ಆಂಟೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-126-2141866501</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>