ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಮುತ್ತೋಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
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