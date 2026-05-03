ಜಲಸಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಆಧುನಿಕ ನಗರಗಳಂತೆ ಸಕಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವು ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಎಡೆಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. 1897ರವರೆಗೂ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಉಪತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 55 ಕಿ.ಮೀ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುತ್ತುಬಳಸಿ 96 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ 28 ಕಿ.ಮೀ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 55 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಗೆ 18 ಕಿ.ಮೀ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 48 ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ತರೀಕೆರೆಗೆ ಈಗ 68 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕೂಸಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 1978–79ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹33.70 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕದ ಕನಸು ನನಸಾಗದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಜನರ ಸಮಯ, ಇಂಧನ ಎಲ್ಲವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>1959–62ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನೇರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ, ತರೀಕೆರೆಗೆ ಸುತ್ತಿಬಳಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾಹಿನ್ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಜಲಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಗೆ ಕೇವಲ14 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ತರೀಕೆರೆಗೆ 26 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮೆಣಸೂರು ಭದ್ರಾಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗತವೈಭವ ಮರಳಿ ಬರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠ, ಸಿಂಹನಗದ್ದೆ ಬಸ್ತಿಮಠ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠ, ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೂ ಇದು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಜಲ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಂಹನಗದ್ದೆ ಬಸ್ತಿಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನಾಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-126-355035498</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>