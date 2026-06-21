<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಆಯುರ್ವೇದ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದದ ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಎಂ.ಡಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾjIವ್ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 28ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡಲಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂ.ಎಂ.ಶ್ರೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ವೀಣಾ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ನವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-126-1800939977</p>