ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ನವ್ಯಶ್ರೀಗೆ ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ, ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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