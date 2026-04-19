ನೇಮನಹಳ್ಳಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ಬನ್ನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ 'ನೇಮನಹಳ್ಳಿ'ಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಳನಾಮ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಎಚ್.ಅರ್.ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೈನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ ನೇಮನಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲ ಹೆಸರು 'ಬೈಸಗಾರು' ಎಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಸದಿಯ ಹೆಸರು 'ಬೈಸಗಾರು ಬಸದಿ' ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಭೈರವರಸರ ಕಾಲದ ಹೊರನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಪಾಲು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳಸದ ಕಳಸೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ 1839ರ ಡಿ.08, ಮತ್ತು 1839ರ 9 ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದ ಎರಡು ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ನೇಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 'ಬೈಸಗಾರ್ರು' ಗ್ರಾಮ ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಈ ಬೈಸಗಾರ್ರು ಗ್ರಾಮವು ಆಡುವಳ್ಳಿ ಮಾಗಣೆ-ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಬೈಸಗಾರು ಗ್ರಾಮ ಕಳಸೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೊರನಾಡಿನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೈಸಗಾರು ಬಸದಿ ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಬಸದಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಈ ಬಸದಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ 10-11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಸಾಂತರ ದೊರೆ ಮಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಸದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಂತರ ದೊರೆಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಸದಿಯೂ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ದೊರೆ ಮಾರನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಅಜಿತ ಸೇನ ಮಹಾ ಮುನಿಗಳೂ ಈ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬೈಸುಗಾರ ಬಸದಿಯು ಕಳಸ ಸೀಮೆಯ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೈನ ಬಸದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್.ಆರ್.ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೇಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಆವರಣವನ್ನು ಏ.26ರಂದು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಹಾಸ್ತಿ ಜೈನ ಯುವಕರು ತಂಡ, ಹೊರನಾಡು, ಕಳಸ, ಸಂಸೆ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಮೇಗುಂದಾ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನ ಲಯನ್ಸ್, ಜೆಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ನೇಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಸದಿಯ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸೆಯ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>