14 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೇರೂರು(ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕಾ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 14 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ತ ಸುಳಿಯದೆ ನಿತ್ಯ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ತಬರನ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ವಿ. ಸಂಜೀವ ಎಂಬುವವರು 2012ರ ನ. 16ರಂದು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೇಗುಂದಾ ಹೋಬಳಿ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.6ರಲ್ಲಿರುವ 2 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಾರಂ ನಂ. 53 ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಾಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು, ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್, ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ, ಶೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾಪೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಜೀವ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೋ ಎಂದು ಜನ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>