‘ಪಂಚಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’

ಮೂಡಿಗೆರೆ: 'ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯದು' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಖಾಮಠದ ಶ್ರೀಗುಣನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಭೈರವನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ರೈತ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯದೆ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಕಾಲ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿದು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಬಿ. ನಿಂಗಯ್ಯ, ಎಂ.ಪಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹಿರಿಯರಾದ ಒ.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಇದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>