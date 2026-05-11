ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ಪಾದಚಾರಿಗೆ...

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ನಡೆದಾಡಲು ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಇದೆ. ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅವು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳೇ ತರಕಾರಿ, ಹೂವು–ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗುರುನಾಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಗುರುನಾಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಜನ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಶೆಟ್ಟರ ಬೀದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಂಚ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು, ಜೆ.ಒ. ಉಮೇಶ್ಕುಮಾರ್, ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ, ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-126-1687056273</p>