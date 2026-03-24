ಆತಂಕ ಸೃಷಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಮ್ಮನೆ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಹಾತೂರು, ಮಲ್ಲಂದೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ಹಾರಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ ಬೆಮ್ಮನೆ, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಹಾತೂರು, ಮಲ್ಲಂದೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಟ್ಟ ದಿಂದ ಕೇವಲ 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರವೇಳೆಗೆ ಇದೇ ಊರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>