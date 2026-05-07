ಕೇಬಲ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಸುತ್ತುವ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬಳಿ ಓಡಾಡಲು ಭಯಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕೇಬಲ್ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕೇಬಲ್ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-126-1234639890</p>