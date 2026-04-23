ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಇಂದು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಘಟಕ-4 ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಏ. 23, 24ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ತ್ರಿವಿಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್, ಗಾಲ್ಫ್ ರಸ್ತೆ, ಅಲ್ಲಂಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಚನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಜಾಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೈಮರ, ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ, ದತ್ತಪೀಠ, ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ, ಮಹಲ್, ಹುಳಿಯಾರಳ್ಳಿ ಹುಲುವತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>