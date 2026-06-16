ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಹಗುರ ಹೇಳಿಕೆ: ಕ್ಷಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ರವೀಶ್ ಕ್ಯಾತನಬೀಡು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅವರ ಭಾಷೆ, ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನದೆ ಕಾನೂನು ಯಾರು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಚಳವಳಿ ಈಗ ಅಗತ್ಯ. ಅದರೆ, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಂದಲೂ ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡುವೇ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮುಲ್ಲಾಖಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಯಾವ ಮೂಲೆ ಸೇರಿದರು ಎನ್ನುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳದಿದ್ದರೆ ಜನರೇ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನೂಜಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಡು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿರೇಮಗ ಳೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ರೂಬಿನ್ ಮೊಸಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-126-697478282</p>