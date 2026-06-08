ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ - ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ

<p>ಜಯಪುರ (ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): ‘ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಾರು ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವಂತಿರಬಾರದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎರಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಹೊಸಬರೂ ಬರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ಸತೀಶ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-806458483</p>