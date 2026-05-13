‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರಲಿ’

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಿಎಸಿಜಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕಾಫಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ₹11 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಶವ ಸುಡುವ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ರೋಟರಿ, ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾವು ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ಜಾಗ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎನಿಸಬಾರದು. ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ತಿಂಗಳ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಎಡೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಚಿತಾಗಾರವನ್ನು ಸುಮಾರು ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿತಾಗಾರ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಕೆಂಜಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ಸುರೇಶ್, ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಲಿತಾ ರವಿನಾಯ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>