ಹಸಿರು ಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳು, ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳು ಹಸಿರ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವೈಭವ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಗಾಳಿಕೆರೆ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳು ಹಸಿರು ಹೊದ್ದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಹಸಿರು ತಾಣಗಳು ಬೆಂದ ಕಾಡಿನಂತಾಗಿದ್ದವು. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೂದಿಯ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಸಿರು ಚಿಗುರಿದೆ.</p>.<p>ಜೋರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗಿರಿ–ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಮನೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವಂತೂ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಗಿರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಳಭಾಗದ ಶೋಲಾ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ. ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳದ ಬುಡಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳ ತಲುಪುವುದು ಕೊಂಚ ಸುಲಭ ಎನಿಸಿದೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಮೋಡಗಳು ಸರಿದು ಹಸಿರ ಕಾನನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದ ನಡುವಿನ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣ ಸವಿಯಲು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-126-43523629</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>