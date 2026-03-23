ಮಳೆ ತಂದ ಲಾಭ; ಆಲಿಕಲ್ಲು ತಂದ ನಷ್ಟ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ನಡುವೆ ಬಂದ ಮಳೆ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಕಡೆ ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನ ಜತೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂದುವಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಆಲ್ದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಡಬಗೆರೆ, ಅಂಡವಾನೆ, ಕರಗಣೆ, ಹೂಯಿಗೆರೆ, ಹೇರೂರು, ಹ್ಯಾರಂಬಿ, ಬೈರಮಕ್ಕಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪೇಟೆ, ಖಾಂಡ್ಯ ತನಕ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿದು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೂವು ಕಾಯಿಗಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವು ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಫಿ ಹೂವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕೂಡ ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಅಡಿಕೆಯ ಹರಳು ಉದುರಿದ್ದರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಫಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಮಾವು ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಶೇ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು. ಇನ್ನು ಆಲಿಕಲ್ಲು ರಹಿತ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಲು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ನದಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರು ತರಲು ರೈತರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು, ಎನ್.ಸೋಮಶೇಖರ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>