ರಾಜೇಗೌಡ ಹೆಸರಿನ ಫಲಕ ತೆರವು; ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಕೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನರಸಿಂಹರಾಜ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಿದ್ದ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಹೆಸರಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದು, ವಿರೋಧದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಫಲಕ ಉರುಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ 'ಜೈಶ್ರೀರಾಮ್' ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜೀವರಾಜ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತನ್ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>