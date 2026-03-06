ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು| ರಂಜಾನ್: ಹಣ್ಣು, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರು

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಾದ ಟೋಪಿ, ಜುಬ್ಬಾ, ಪೈಚಾಮ, ಸೀರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ, ಅತ್ತರ್ ಮಾರಾಟ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಚುರುಕು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಉಪವಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಡಿ–ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಅಕ್ರೋಟ್, ಚಾರೋಲಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಯೂ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮದರಂಗಿ ಹಾಕುವವರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮದರಂಗಿಗೆ ₹ 20ರಿಂದ ₹ 100ರ ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಐ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಮಸೀದಿಗಳಾದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಮಸೀದಿ, ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮಸೀದಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮಸೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ದಿನದ ಉಪಾವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮೋಸಕ್ಕೆ ₹ 15, ಬಜ್ಜಿಗೆ ₹ 5 ಮತ್ತು ವಡೆಗೆ ₹ 5 ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಬಡವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಷರೀಫ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ</strong> </p><p>ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸುಲಿಯುವ ಕಾಳಿನ(ದಪ್ಪ ಕಾಳಿನ ಬೀನ್ಸ್) ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿ ₹160ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>