ರಾಂಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗಬ್ಬುನಾರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ, ಜಾನುವಾರಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪೇಪರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ... ಇಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರು ವುದು ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ರಾಂಪುರ ಬಡಾ ವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ– ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಾಂಪುರ ಬಡಾ ವಣೆಯ ಬಳಿ ಈ ಗಬ್ಬುವಾಸನೆ ಸೂಸುವ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಸದ ರಾಶಿ ಸಮೀಪವೇ ರಾಂಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇದ್ದು, ದೇವಾಲಯ, ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ನಡುವಯೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸಿಕ್ ತ್ಯಾಜವೂ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜನ ವಸತಿ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದು, ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಬೀರುವ ವಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-126-895092933</p>