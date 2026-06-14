ರತ್ನಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ, ದುರ್ವಾಸನೆ; ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><em>ಉಮೇಶ್ ಯು.ಬಿ</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ನಗರದ ಹಳೇ ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಿಂಭಾಗದ ರತ್ನಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಹಳೇ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮನೆ ಕಸ, ಹೋಟೆಲ್ ಕಸ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಂದು ಸುರಿದು ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬರುವ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿ, ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಜನ ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರನ್ನು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಕಸ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಈ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಸ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯದೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಸದ ವಾಹನ ಬಂದರೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಸ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕಸದ ರಾಶಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಗರಸಭೆ ಕ್ರಮ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>ನಗರದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ‘ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ನಗರಸಭೆ ಈ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-126-1732267056</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>