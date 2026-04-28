ಸರಸ್ವತೀಪುರ: ಕೊಲ್ಲಾಪುರೇಶ್ವರಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಸರಸ್ವತೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರೇಶ್ವರೀ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಹೊಗರೆ ಕಾನುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ಊರಿನ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಗಜವಾಹನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಶ್ವಾರೋಹಣೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಿಂದಲೇ ಪುರೋಹಿತ ಮಹೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಮಹವನ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಲಾಪುರೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಸಂಚರಿಸಿದವು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್, ದೇವಾ ಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 101 ಎಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-126-2117186907</p>