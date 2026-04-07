ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯತ್ತ ಶಾಲೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸುವ ಜತೆಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಫಸಲು ಬಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹3.50 ಲಕ್ಷ ವರಮಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ) 30 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿಯ 8 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 312 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು 2019ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಂದಾದರು. ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜತೆ ಸೇರಿ ₹1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಲವರ ಕೊಂಕು ಮಾತನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಯಾರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಿಸಲು ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ನೆರವನ್ನು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದರು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಮೊದಲ ಹೊಂಬಾಳೆಗಳು ಹೊರಟಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.