ಶೀಗುವಾನಿ: ಏದೇನ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರವು

ಶೀಗುವಾನಿ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): 'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಸಂದೇಶಗಳಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ಅನೇಕಾಂತ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇಂದಿನ ಸಂಘರ್ಷಮಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ' ಎಂದು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಪಿ. ಜ್ವಾಲನಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀಗುವಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಏದೇನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರು, ಅನಾಥರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ದಿನಸಿ, ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ 2625ನೇ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈನಧರ್ಮ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ವೃಷಭನಾಥ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸುದೀರ್ಘ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾವೀರರು ಈ ಪರಂಪರೆಯ 24ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರಾಗಿ ಸನಾತನ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ಜೈನ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರವೀಣ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ಎನ್. ಪವನಂಜಯ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿನಂದನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ