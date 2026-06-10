ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವ–ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ

<p>ಗಡಿಗೇಶ್ವರ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): ಆಡುವಳ್ಳಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವ–ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಡಿಗೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಯೋಜನೆ ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಡುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 39 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, 504 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವ–ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ಪ್ರಕಾಶ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ಖಜಾಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್,ಕೃಷಿಯೇತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿನುತ, ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ, ಪಿ.ಆರ್.ಐ ಶೈನಿ, ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರಹಗಾರ ರಮ್ಯ, ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಅನಿತ, ಸುನೀತ, ಕೃಷಿ ಸಖಿ ಶಾರದ,ಪಶು ಸಖಿ ಗಂಗಾವತಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಸಖಿ ಮಂಜುಳಾ, ಪಿ.ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಆಶಾ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-126-2014125375</p>