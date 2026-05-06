‘ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಲು ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು’

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅಥವಾ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಗೊಂಡಿದ್ದ 279 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾ ದರೂ ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಯವಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿಂಧುವಾಗಿದ್ದ ಮತಗಳ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮತಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ ಬೇಕು' ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ (ಮೇ 2) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ತನಕವೂ ನಡೆಯಿತು. ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೌರವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಮತಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಮತಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, 'ಈಗಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಆಯೋಗದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾ ಗುವುದು' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡೆಯಲು ಗೌರವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>