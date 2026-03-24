ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿ: ಫಸಲು ಹಾನಿ

ತರೀಕೆರೆ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಮತ್ತು ದ್ಯಾಂಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಡಾನೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಮತ್ತಿತರೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮರಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಆನೆಗಳು ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಮತ್ತು ದ್ಯಾಂಪುರ ಭಾಗದ ಹಲವು ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ತೋಟದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಇಪಿಟಿ ಟ್ರಂಚ್ ತೆಗೆದು ಆನೆಗಳು ಜಮೀನುಗಳತ್ತ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>