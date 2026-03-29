ತೇಗೂರು ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಏ. 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಗುರು ಕಳಸ, ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಪಂಚ ಕಳಸ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ನವಗ್ರಹ ಸಮೇತ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ಗಣಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಹೊಳೆಪೂಜೆ, ದೃಷ್ಟಿಪೂಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಂತರ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>