ತೇಗೂರು ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಸಮೀಪದ ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ 31ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಗುರು ಕಳಸ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಕಳಸ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ನವಗ್ರಹ ಸಮೇತ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ಗಣಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಂತರ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಡದ ಗುಂಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಹೊಳೆಪೂಜೆ, ದೃಷ್ಟಿಪೂಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ