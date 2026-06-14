ದಲಿತ ಜನಸೇನಾದಿಂದ ಡಿ.ಸಿಗೆ ಮನವಿ, ದೇವಾಲಯ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆರೋಪ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.50ರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಲಿತ ಜನಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಆನಂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಆನಂದ್, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.50 ಹಾಗೂ 54ರ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟನೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ಸರ್ವೆ ನಂ.54ರ 15 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೆ ನಂ.50ರಲ್ಲಿ 37 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವು 1983ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎಸ್.ಎಲ್. ರಾಮಣ್ಣ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಾಗ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಆ ಜಾಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಬಳಿಕ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ. ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ಖಾಸಗಿಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತು ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಜನಸೇನಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಕೀಲೆ ಆಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೆ ನಂ.50ರ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಜನಸೇನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್, ಕನಕ, ನವೀನ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಶರತ್, ರಮೇಶ್, ಅಶೋಕ್, ಚಂದ್ರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-126-2024596390</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>