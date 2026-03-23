‘ದೇಗುಲಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತ’

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 'ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಒತ್ತಡ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಜತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಾಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಕರುಣಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಬೀರೂರು ರಂಭಾಪುರಿ ಶಾಖಾಮಠ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಟಿನಲ್ಲೂ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸು ಇಂದಿಗೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಎಂಬ ವಿಷಬೀಜದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸನ್ನಡತೆ, ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯುವ ಜನರನ್ನು ಐಟಿ–ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ರೈತ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಚಯಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬೀದಿ ಬದಿ ಗಾಡಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವಿಷ ಉಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್.ದೇವರಾಜ್ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, '2000ರ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಗುಲ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೇಮರಾಜ್, ಬಲಿಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್, ಭೀಮೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ, ವಿದ್ಯಾ ದೇವರಾಜಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್, ಹಿರೇಗೌಡ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ಮಾದವ್, ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ್, ರುದ್ರಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>