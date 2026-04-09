ಆಲ್ದೂರು: ತೋಳೂರು ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವರಾಹ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಶೃಂಗೇರಿ ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಗವಾನ್ ಶಿವರುದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಗ್ರಹ ದಾನಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಜ್ಯೋತಿ, ಯು.ಎಚ್. ಹೇಮಶೇಖರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಾರ್ಲ್ ಗದ್ದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುವಪ್ಪ, ಸತೀಶ್ ಆರ್. ತೋಳೂರು ಗುಡ್ಡ, ಗೌತಮ್ ಸಂಜಯ್, ಕಗ್ಗನಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಬಲ ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಿ ಆರಾಧಕ ಬಿಜಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಸ್ಕಲ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶೌರ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದ ರವಿ, ನಿತಿನ್, ಸುಜನ್, ಚೇತನ್, ಜೀವನ್, ಶರಣು, ಜೀವಂತ್ ಇದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಅಘೋರ್ ನಾಥ ಪಂಥದ ಚಂದ್ರನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ದೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮಿಜಾರು, ಪಡೀಲ್, ಕಾಗನಲ್ಲ, ಬಸ್ಕಲ್, ಹಾಸನ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-126-1411958594