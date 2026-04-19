‌ಹಣ ವಾಪಸ್‌: ಆದೇಶ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ವೀಸಾ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು(ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ) ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆವತಿಯ ಎ.ಪಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವೀಸಾ, ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವ ನಗುಡಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ₹2,34,500 ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವೀಸಾ ಒದಗಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ₹1,52,500 ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ₹82 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸದೆ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ₹82 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರ, ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಆರ್. ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ.ಪ್ರೇಮಾ, ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ. ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಜಿ.ಆರ್. ಶ್ರವಣ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>