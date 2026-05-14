ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತುತ್ತಿರುವ ತುಂಗಾನದಿ

ಶೃಂಗೇರಿ: ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4700.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾದರೂ ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದು, ಹಲವೆಡೆ ನದಿ ಬತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಗವತಿ ಕಾಡಿನ ಗಂಗಡಿಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹಿಂದಿನಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಾ ನದಿಯೇ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ಮರುದಿನ ಪಂಪ್ ಬಳಸಿ ನೇಉ ಎತ್ತದಿರುವ ಕಾರಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೂದೂರು ಭಾಗದ ಮುಂದೆ 2015ರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನದಿಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಟಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಕೃಷಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ತುಂಗೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಎರಡೂ ದಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕುರುಬಕೇರಿ ಆಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>