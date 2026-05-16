ಅನಧಿಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಮರಳಿಸಲು ಆದೇಶ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡದ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಜಿ. ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಸ್ಬಿಐ ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹1,97,800 ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮರಳಿ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗ, ಅನಧಿಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು (₹1,97,800) ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 9ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರವನ್ನು ಖಾತೆದಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಆರ್. ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ. ಪ್ರೇಮಾ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ. ಬಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯೋಗದ ಸಹಾಯಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದುಮತಿ ಬಾಯಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>