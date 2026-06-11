ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ – ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ

<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ವೀರಶೈವ- ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದಾದರೆ ಸಮುದಾಯವು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮೂಹವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಶರಣಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಚರಿತ್ರೆ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರು ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ಬಸವೇಶ್ವರರು ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವರು ದುಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಏಕೈಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದರು.</p>.<p>12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ವಚನಗಳು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವ ತನಕ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಪೀಠದ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಪಂಗಡಗಳು ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಶರಣಾದಿ ಬಸವರು, ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಡಿ ಸಾಗಿದರೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಶಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸಿ. ನಿಶಾಂತ್, ‘ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಮೇಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಠಾಧೀಶರೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೈರಾದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತೋರುವರು ಯಾರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಆರ್. ಪೂರ್ಣೇಶಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವನಮಾಲಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಕಡೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ, ತರೀಕೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಮುಂಡ್ರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂಕಾರಪ್ಪ, ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ. ಶಿವಶಂಕರ್, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ. ಮಲ್ಲೇಗೌಡ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಶಾ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ರುದ್ರಮುನಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಆರ್. ದರ್ಶನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-126-1547515584</p>