ಭದ್ರಾ ನದಿ, ಹೇಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಯೋಜನೆ

<p><em>ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಜತೆ ಮಿಂದು ಹೋಗಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರ್ಯಾಫ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ ರ್ಯಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಟೆಹೊಳೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮಾಗುಂಡಿ ತನಕ ಎರಡು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಲಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಭವ ಇರುವ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜಲಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಗಿರಿ ಸಮೀಪ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಂತ ನೀರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಹೇಮಗಿರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರೆಕೊಳಲೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೇಕೊಳಲೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ನಗರದ ಜನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಮೋಟರ್ ಬಳಸದೆ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುವ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p>.<p>ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮದಗದಕೆರೆ, ಬೆಳವಾಡಿ ಕೆರೆ, ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೂಡ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-126-539107817</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>