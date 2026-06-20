ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಕಡೂರು: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧರಿಸಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿ, ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರ ವಿವರಗಳನ್ನು samrakshane.karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬೆಳೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ₹2,350 ಪಾವತಿಸಿ, ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹47 ಸಾವಿರ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹6,400 ಪಾವತಿಸಿ, ₹1.28 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹3,550 ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿ, ₹71 ಸಾವಿರ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹6,350 ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿ, ₹1.27 ಲಕ್ಷ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹4 ಸಾವಿರ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಿ, ₹80 ಸಾವಿರ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p>ರೈತರು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಪಹಣಿ, ಕಂದಾಯ ರಶೀದಿ, ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಆಧಾರ್ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಿಎಸ್ಸಿ) ವಿಮೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1792554136</p>