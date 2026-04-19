ಕಾಡುಕೋಣ ತಿವಿದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

<p>ಕಳಸ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು): ಮರಸಣಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಯಮಗೊಂಡ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣ ತಿವಿದು ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕವನಳ್ಳಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚೇತನ್ (30) ಶನಿವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ಅವರು ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಡುಕೋಣ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚೇತನ್ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಕಳಸ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳಸ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರ ಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಯಪ್ಪನ್ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-51-585079093</p>